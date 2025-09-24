За благоустройство дворов в Ленинском районе Саратова предлагают 17,7 млн

В Ленинском районе Саратова намерены провести благоустройство дворовых территорий. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы необходимо выполнить до 30 октября этого года. Подрядчик должен провести благоустройство по следующим адресам: ул. им. Академика Антонова О.К, д. № 12Б; ул. Ипподромная, д. № 1; ул. Романтиков, д. № 46, № 46А; ул. им. Тархова С.Ф., д. № 6А, № 6Б.

Контракт предполагает непрерывное выполнение работ. Гарантийный срок на них составляет пять лет.

Извещение о закупке размещено 23 сентября. Заявки принимаются до 1 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 17,7 млн руб.

Павел Фролов