В Анапе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей
В Анапе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб составил свыше 30 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Анапе.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, кадастровый инженер вместе с группой лиц вносил незаконные изменения в координаты и учетные данные земельных участков в станице Гостагаевской, что позволяло менять их форму, границы и целевое назначение.
В результате несколько участков муниципальной собственности были поставлены на кадастровый учет на имя третьих лиц, не имеющих законных прав.
Подозреваемые задержаны, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.