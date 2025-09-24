В Анапе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей

В Анапе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб составил свыше 30 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, кадастровый инженер вместе с группой лиц вносил незаконные изменения в координаты и учетные данные земельных участков в станице Гостагаевской, что позволяло менять их форму, границы и целевое назначение.

В результате несколько участков муниципальной собственности были поставлены на кадастровый учет на имя третьих лиц, не имеющих законных прав.

Подозреваемые задержаны, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Голубева