Минздрав Удмуртии: ежегодно в регионе фиксируют порядка 30 домашних родов

Ежегодно в Удмуртии фиксируют порядка 30 домашних родов, что составляет около 0,2% от общего количества, рассказала «Ъ-Удмуртия» главный внештатный специалист минздрава республики по акушерству Елена Сахабутдинова. Она добавила, что домашние роды в основном случаются при 3-4 беременности, когда все происходит стремительно, и роженица не успевает доехать до роддома. «Либо же это женщины, ведущие асоциальный образ жизни, и не вставшие на учет по беременности»,— отметила госпожа Сахабутдинова.

Она назвала домашние роды по принципиальным убеждениям редким явлением. «К сожалению, такие роды зачастую заканчиваются плачевно. Был случай, когда ребенок после рождения не смог самостоятельно дышать, и пока родители ждали скорую помощь, у него случилось гипоксическое поражение головного мозга»,— добавила госпожа Сахабутдинова. По ее словам, при родах в стационаре новорожденному могли оказать квалифицированную медпомощь, что позволило бы избежать тяжелых последствий.

Елена Сахабутдинова подчеркнула, что домашние роды сопряжены с высоким риском как для матери, так и для ребенка. «Сейчас в родильных домах созданы максимально комфортные условия. К роженице могут прийти родные, близкие и оказывать ей всяческую поддержку»,— резюмировала она.