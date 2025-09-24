В Волгограде экс-чиновница получила восемь лет колонии за взятку в 1,78 млн

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела сопровождения закупочной деятельности ГКУ ВО «Управление капитального строительства» по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, с января 2023 года по апрель 2024 года фигурантка за взятки заранее раскрывала своей знакомой, занимающейся риелторской деятельностью, информацию о датах и времени проведения электронных аукционов на заключение госконтрактов с ГКУ ВО «УКС» на приобретение жилых помещений для нужд социально-незащищенных категорий населения. Тем самым предприниматель получала преимущественные условия для победы в закупочных процедурах.

Указанные действия привели к тому, что предприниматель заключила 89 контрактов. Фигурантка получила за информирование знакомой в общей сложности 1,78 млн руб. Свою вину она не признала.

По решению суда фигурантка получила восемь лет исправительной колонии общего режима. Ей запретили в течение пяти лет занимать определенные должности. В доход государства конфисковано 1,78 млн руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов