В Анапе очищают 35 га пляжей после демонтажа защитного вала

В Анапе спецтехника очищает 35 га пляжей на протяжении 8,5 км береговой линии после демонтажа защитного вала. Машины работают на участках, где убрали защитные сооружения, проводя финальную уборку этих зон и повторную очистку основных пляжных территорий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы ведутся в три этапа: пробный, уборка основного тела пляжа и очистка защитного вала. Третий участок от пляжа «Тортуга» в селе Витязево до пляжа «Жемчужина России» полностью очищен.

Сейчас техника работает на первом участке — от моста в районе технополиса «Эра» в сторону Лечебного пляжа. Ко второму участку от моста технополиса «Эра» до реки Можепсин приступят после ликвидации оставшегося защитного вала.

«Особое внимание хочу уделить безопасности: техника является средством повышенной опасности. Прошу граждан не находиться в местах ее работы, уделять повышенное внимание детям»,— заявил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин.

Алина Зорина