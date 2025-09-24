В Росавиации объяснили отмену рейсов в Волгограде из-за дронов

В Волгограде отменили шесть рейсов и задерживаются еще четыре, сообщают из международного аэропорта города. Три отмененных рейса направлялись в Москву, еще три должны были прибыть из столицы. Задержан вылет в Санкт-Петербург, а также прилеты из Москвы, Махачкалы и Санкт-Петербурга.

Ранее Росавиация ввела ограничения для обеспечения безопасности полетов, которые действовали с 00:10 до 07:14 по московскому времени. Это повлияло на работу аэропорта, вызвав задержки и отмены рейсов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Саратова. Однако в период действия ограничений один самолет, направлявшийся в Саратов, был вынужден уйти на запасной аэродром. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары, Сочи, Геленджика и Оренбурга.

