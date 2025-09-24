В Анапе москвич обвиняется в убийстве своей жены

Следственный отдел по Анапе СУ СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 40-летнему жителю Москвы по статье «убийство». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 20 сентября в съемном доме в селе Витязево под Анапой. Между супругами вспыхнула ссора, причиной которой, предположительно, стала ревность обвиняемого и намерение женщины подать на развод. Во время конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес жене многочисленные удары по голове, шее и телу. Женщина скончалась на месте. Хозяин арендованного жилья, ставший свидетелем произошедшего, вызвал экстренные службы.

Подозреваемый задержан и по решению суда помещен под стражу.

Екатерина Голубева