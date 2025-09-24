Жительница Адыгеи осуждена на 9 лет за убийство мужа ножом

Суд вынес приговор жительнице Адыгеи, признанной виновной в убийстве мужа. Фигурантке назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установило следствие, 29 мая 2025 года вечером женщина находилась в квартире вместе с супругом. После употребления алкоголя она взяла кухонный нож и нанесла мужчине один удар в грудь. От полученной раны потерпевший скончался на месте.

Доказательства по делу собирали сотрудники Гиагинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по Республике Адыгея. Суд признал их достаточными для обвинения по статье 105 УК РФ (убийство).

Подсудимая будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Нурий Бзасежев