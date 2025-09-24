Жительница Новоалександровска предстанет перед судом за убийство сожителя

В Новоалександровске завершено расследование дела 44летней женщины, обвиняемой в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

По данным следствия, днем 7 июля 2025 года она вместе с 38летним мужчиной выпивала в доме на улице города. Между ними вспыхнула ссора изза ревности, во время которой женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в шею. Он умер на месте.

Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК РФ. Суд по просьбе следователя арестовал обвиняемую. В ходе расследования назначили 20 судебных экспертиз, допрашивали свидетелей, провели проверку показаний на месте. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в Новоалександровский районный суд.

Станислав Маслаков