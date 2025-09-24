Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ЕКАДе от Тюменского до Режевского трактов начали укладывать асфальт

На дополнительных полосах Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) начали укладывать асфальт, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер у себя в Telegram. Работы проводят на участке от Тюменского до Режевского трактов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Паслера, толщина верхнего слоя составила 12 см. Дорогу покроют особо прочным асфальтобетоном, который рассчитан на экстремальные нагрузки. Это должно обеспечить дополнительную устойчивость и долговечность покрытия с учетом роста трафика и высокой нагрузки.

До окончания сезона дорожных работ на Среднем Урале осталось несколько недель. «В общей сложности в этом году мы должны реконструировать и отремонтировать 285 км региональных автомобильных дорог»,— сказал глава региона.

Напомним, интенсивность движения транспорта в районе 10-го км ЕКАД в последние годы выросла с 30 до 40 тыс. автомобилей в сутки. На первом этапе реконструкции участка с 10-го по 24-й км дорожники расширят проезжую часть до шести полос. Ранее власти Свердловской области решили выделить из бюджета дополнительные 170 млн руб. на расширение северного полукольца ЕКАД.

Ирина Пичурина

