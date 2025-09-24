Суд наказал саратовца за растрату вверенных ему юрлицом двух автомобилей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя по уголовному делу о растрате имущества (два эпизода по ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, в период с 23 июня 2021 года по 28 апреля 2022 года фигурант, являясь директором обособленного подразделения юрлица в Саратове, растратил вверенное ему имущество. Речь идет об автомобиле «Лада Ларгус» стоимостью 590 тыс. руб., которую без согласования с руководством организации он продал физлицу.

С 23 июня 2021 года по 15 сентября 2023 года фигурант сделал то же самое с «ГАЗелью» за 807 тыс. руб. По решению суда он получил один год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов