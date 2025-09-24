Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сенатор от Ростовской области переизбран на пост первого вице-спикера СФ

Сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина переизбрали на пост первого вице-спикера Совета Федерации. Соответствующий приказ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За его кандидатуру сенаторы проголосовали на первом пленарном заседании.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ростовскую область в Совете Федерации Андрей Яцкин представляет с 21 сентября 2020 года. В верхней палате ФС РФ господин Яцкин занимает пост первого заместителя председателя СФ.

Мария Хоперская

