Сенатор от Ростовской области переизбран на пост первого вице-спикера СФ
Сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина переизбрали на пост первого вице-спикера Совета Федерации. Соответствующий приказ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
За его кандидатуру сенаторы проголосовали на первом пленарном заседании.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ростовскую область в Совете Федерации Андрей Яцкин представляет с 21 сентября 2020 года. В верхней палате ФС РФ господин Яцкин занимает пост первого заместителя председателя СФ.