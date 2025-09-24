Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Капремонт восьми домов на Ставрополье выполнит «СтройБаза» за 21,6 млн рублей

На Ставрополье подрядчиком капитального ремонта восьми многоквартирных домов стала компания «СтройБаза». Стоимость контракта превысила 21,6 млн руб., сообщили в краевом фонде капремонта.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Ставрополе ремонт пройдут три дома, ещё пять — в Петровском округе. Работы затронут девять основных элементов зданий: пять крыш, один фундамент и три инженерные системы — электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Сотрудники фонда и привлеченные специалисты будут фиксировать каждый этап и контролировать скрытые работы. По словам главы фонда Павла Корниенко, строительный контроль должен снизить риски срыва сроков и некачественной реализации.

Станислав Маслаков

