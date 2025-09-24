Суд наказал саратовца за насилие к полицейскому в селе Верхний Курдюм

В Саратове суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, ночью 5 июля этого года нетрезвый фигурант во время задержания сотрудниками полиции на ул. Первомайская в селе Верхний Курдюм за административное правонарушение по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ сел за руль своей иномарки «Мицубиси L200», специально не закрыл левую водительскую дверь и поехал задним ходом. В итоге он ударил дверью полицейского и протащил его по грунтовой дороге не менее 5 м.

По решению суда фигурант получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. Его автомобиль конфисковали в собственность государства.

Павел Фролов