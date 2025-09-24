Следствие начало проверку после столкновения судна с берегом под Астраханью

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводит проверку по факту столкновения маломерного судна с берегом в акватории реки Анастасьева (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, 22 сентября мужчина 1967 года рождения не справился с управлением маломерного судна в районе села Верхние Колки Володарского района, в результате чего оно столкнулось с берегом. Судоводителя с травмами доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следствие изучило место происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов