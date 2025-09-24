Три самолета вернулись в Сочи с запасных аэродромов

В аэропорту Сочи задержаны вылеты 15 рейсов более чем на два часа, при этом три воздушных судна вернулись с запасных аэродромов и будут обслужены в порядке очереди. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Представители аэропорта курорта сообщили, что терминал работает в штатном режиме без скоплений пассажиров и очередей. Совместно с авиакомпаниями-партнерами принимаются меры для скорейшего вылета задержанных самолетов.

Три воздушных судна, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, уже прибыли в Сочи. Их отправка в города назначения произойдет согласно установленной очередности.

В период ожидания с путешественниками работают представители авиакомпаний, которые обеспечивают пассажиров всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства. В залах дежурят менеджеры по гостеприимному сервису для решения возникающих вопросов.

Пассажиры могут отслеживать информацию о своих рейсах через онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также подписавшись на уведомления в телеграм-боте AerodinamikaBot. Администрация также призывает внимательно слушать аудиообъявления в терминале.

В аэропорту продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка, рядом со всеми санузлами установлены фонтанчики с питьевой водой.

«Ъ-Сочи» писал, что воздушное пространство курорта было перекрыто с 7:14 до 7:40. Из-за введенных ограничений экипажи семи рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

Мария Удовик