В Чебоксарах мужчина в свой день рождения похитил крест из церкви

Полицейские Чебоксар задержали мужчину, укравшего поклонный крест из церкви на улице Константина Иванова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Утром 22 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже креста с аналоя. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали момент кражи: мужчина перекрестился, приложился к кресту и спрятал его во внутренний карман куртки.

Сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, в тот день он отмечал свое 61-летие. Он признал вину и рассказал, что продал похищенный крест.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение креста и его стоимость для принятия процессуального решения.

Анна Кайдалова