Ставропольская прокуратура направила в суд дело о гибели пешехода

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием 19летнего жителя Михайловска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в июне 2025 года молодой человек ехал по улице Лермонтова в Ставрополе со скоростью более чем на 50 км/ч выше допустимой. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он не снизил скорость и сбил 20летнего пешехода, который переходил проезжую часть. Пострадавший погиб на месте.

Материалы дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя. Молодому водителю вменяется ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Станислав Маслаков