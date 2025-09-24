Под Астраханью столкнулись два маломерных судна, проводится проверка

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к проверке по факту инцидента с маломерным судном в акватории реки Никитинский Банк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, вечером 22 сентября в районе поселка Кировский Камызякского района столкнулись два маломерных судна, одно из которых стояло на якоре. Оба они получили механические повреждения, никто не пострадал.

Специалисты проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов