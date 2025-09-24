В Краснодаре число строительных компаний снизилось на 20%

За восемь месяцев 2025 года количество зарегистрированных строительных компаний в Краснодаре сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего зафиксировано 784 регистрации против 981 в 2024 году, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Наиболее значительное падение в Краснодаре пришлось на январь — 82 компании против 104 годом ранее, май — 80 против 125 и август — 77 против 121. Единственный месяц с положительной динамикой — июль, когда было зарегистрировано 120 фирм против 119 в прошлом году. Доля новых участников рынка уменьшилась с 17,3 до 12,8%.

В целом по Краснодарскому краю строительная отрасль потеряла 16,3% регистраций — 2,2 тыс. против 2,6 тыс. Снижение зафиксировано в январе (с 268 до 218), мае (с 314 до 232) и августе (с 326 до 246). В июле показатели остались на уровне предыдущего года — 316 против 319. Доля новых регистраций в регионе снизилась с 17,9 до 14,5%.

Строительный сектор Сочи показал наибольшее падение — 28,5%. С января по август зарегистрировано 258 компаний против 361 за тот же период 2024 года. Максимальные различия пришлись на январь (22 против 42) и август (22 против 52). В феврале число регистраций практически не изменилось — 41 против 40, в июне — 41 против 45. В июле зафиксировано падение на четверть — 38 против 51. Доля новых участников рынка снизилась с 15,6 до 12,2%.

Алина Зорина