В Пензе под суд пойдет экс-директор МУП за растрату вверенного имущества

В Пензе суд рассмотрит в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия по очистке города уголовное дело о растрате вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, 9 сентября прошлого года фигурантка находилась за рулем личного автомобиля и протаранила бетонное ограждение в Пензе, в результате чего машина получила повреждения. Она знала, что за счет средств организации транспортное средство не отремонтировать, поэтому поручила подчиненному найти станцию техобслуживания и заключить с ее представителем договор на оказание услуг по ремонту.

В документ внесли ложную информацию о ремонте машин, состоящих на балансе предприятия, фигурантка его подписала. На основании этого договора станция отремонтировала ее личный автомобиль за счет 176 тыс. руб., принадлежащих МУП.

Фигурантка признала свою вину, в полном объеме возместила причиненный предприятию ущерб. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов