В Анапе раскрыли земельную аферу на 30 млн рублей

Полиция Анапы совместно с подразделением ФСБ России по Краснодарскому краю раскрыла земельную аферу в станице Гостагаевской. Ущерб от мошеннических действий составил свыше 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Главным подозреваемым является кадастровый инженер, работающий на территории города. По версии следствия, он совместно с группой лиц незаконно изменял координаты и учетные данные земельных участков в границах станицы Гостагаевской. Они корректировали конфигурацию, границы и назначение территорий.

В результате махинаций несколько участков, фактически принадлежащих муниципальному образованию, оказались зарегистрированными на третьих лиц, не имеющих соответствующих прав.

Сейчас злоумышленники задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.

