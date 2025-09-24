Жителя Москвы арестовали по обвинению в убийстве супруги в Анапе

В Анапе задержали 40-летнего жителя Москвы, которому предъявлено обвинение в убийстве супруги. Об этом сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 20 сентября в арендованном доме в селе Витязево между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес жене множественные удары ножом, от полученных ранений женщина скончалась на месте. Владелец жилья вызвал экстренные службы.

Фигурант задержан, по решению суда он заключен под стражу. Следствие проводит необходимые экспертизы и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Анна Гречко