Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА

24 сентября с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с участием дежурных сил военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийска.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

В период стрельб запрещается выход в море всем маломерным судам и плавсредствам. Это касается прогулочных и спортивных судов, парусных и надувных лодок, гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и аналогичных средств. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Екатерина Голубева

Новости компаний Все