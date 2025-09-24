В Новороссийске пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА

24 сентября с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с участием дежурных сил военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийска.

Фото: Полина Решетняк

В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

В период стрельб запрещается выход в море всем маломерным судам и плавсредствам. Это касается прогулочных и спортивных судов, парусных и надувных лодок, гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и аналогичных средств. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Екатерина Голубева