Движение транспорта перекрыли на одной из улиц Новороссийска в районе набережной

В Новороссийске на одной из улиц города в районе набережной перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной»,— говорится в сообщении.

Сейчас в городе звучит сирена. Второй раз за утро объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК).

Алина Зорина

