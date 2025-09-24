Движение транспорта перекрыли на одной из улиц Новороссийска в районе набережной
В Новороссийске на одной из улиц города в районе набережной перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной»,— говорится в сообщении.
Сейчас в городе звучит сирена. Второй раз за утро объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК).