Главу курского сельского поселения отправили в отставку из-за утраты доверия

Колпнянский райсуд Орловской области и Орловский облсуд удовлетворили требования прокуратуры региона и досрочно прекратили полномочия Любови Коробецкой на посту главы Краснянского сельского поселения Колпнянского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным Rusprofile, госпожа Коробецкая занимала этот пост с октября 2021 года.

В прокуратуре установили, что 8 апреля 2024 года сожитель Любови Коробецкой был трудоустроен в администрацию сельского поселения для общественных работ, назначенных ему судом в качестве обязательных. В том же месяце он был принят в администрацию поселения как технический работник.

Госпожа Коробецкая, которая должна была контролировать исполнение наказания, не уведомила уполномоченный орган о возможном конфликте интересов. Прокуратура потребовала ее отставки в местном Совете народных депутатов, однако там не нашли коррупционных нарушений в действиях чиновницы. Председателем Совета является госпожа Коробецкая.

Алина Морозова