В Новороссийске звучит сирена из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сигнал «Внимание всем» звучит на береговой линии города.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — подчеркнул Андрей Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в 07:42 мск в Новороссийске была объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей города просили покинуть пляжи и набережную.

Алина Зорина