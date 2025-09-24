Семь рейсов направили на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

Семь пассажирских рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Утром 24 сентября ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации аэропорта, после подготовки воздушных судов рейсы начнут возвращаться в Сочи. Сейчас формируется расписание прибытия и обслуживания бортов с учетом вынужденных изменений.

Прилетевшие рейсы будут обслуживаться по факту посадки, вылеты — по очередности и готовности самолетов. Ранее временные ограничения на полеты также вводили в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности.

Анна Гречко