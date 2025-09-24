Пятеро астраханцев попали под следствие за незаконный вылов русского осетра

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении пяти местных жителей уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигуранты незаконно выловили 168 особей русского осетра из Красной книги с маломерного судна в водной акватории в пределах административных границ Володарского района Астраханской области. Они разделали эту рыбу и поместили тушки без голов и плавников в полимерные пакеты для их последующей транспортировки. Фигурантов задержали вечером 20 сентября этого года в селе Тумак при перевозке осетра.

Суд по ходатайству следствия постановил заключить их под стражу. Силовое ведомство выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов