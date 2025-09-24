В Тарумовском районе Дагестана три человека погибли в ДТП с «КамАЗом»

В Тарумовском районе Республики Дагестан три человека погибли с ДТП с «КамАЗом». Авария случилась вечером 23 сентября на трассе «Астрахань - Махачкала», сообщили в ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузовика не уступил дорогу встречной «Ладе Приоре», за рулем которой находился 18-летний автомобилист. Транспортные средства столкнулись.

В результате водитель «Лады» и двое его пассажиров скончались на месте.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская