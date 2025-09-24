В ДТП в Каменске-Уральском пострадал ребенок на велосипеде

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в результате ДТП пострадала 10-летняя девочка на велосипеде, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел на ул. Октябрьская, 119 23 сентября в 18:07.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Exeed во время движения по двору наехал на ребенка, который ехал ему навстречу. Девочку госпитализировали в городскую больницу.

Водительский стаж автомобилиста составляет 29 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 12 раз, в момент происшествия был трезв. Он пояснил, что при повороте сосредоточил внимание на машине, которая собиралась выезжать с парковочного места. Отец девочки пояснил, что она была на прогулке с его разрешения и направлялась домой. В отношении водителя возбудили дело по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ. По факту инцидента организована проверка.

Ранее водитель Ford сбил девятилетнего мальчика на ул. Калинина, 55 в Екатеринбурге, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мальчика с переломами ног госпитализировали в ДГКБ №9.

Ирина Пичурина