В Самаре на пожаре погиб один человек, двое пострадали

В среду, 24 сентября, в 04:40 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Самаре на ул. Липяговской, 3. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

По информации ведомства, в пятиэтажном доме горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом. В 06:01 пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. В результате возгорания погиб 73-летний мужчина, еще два человека пострадали. Эвакуировано 20 человек. Причина пожара устанавливается.

Руфия Кутляева