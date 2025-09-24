В Ставрополе началось строительство дороги к IT-кампусу «Школа 21»

В Ставрополе началось строительство 400 м подъездной дороги от улицы Ивана Щипакина и проспекта Российского к IT-кампусу образовательного проекта «Школа 21». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Реализация проекта, который, по замыслу авторов, позволит жителям столицы края получить профессию в IT-сфере. Параллельно со строительством кампуса городские службы занимаются обустройством транспортной доступности объекта.

Подрядчик уже подготовил основание и уложил нижний слой покрытия для проезжей части. Завершить работы планируют в этом году.

Константин Соловьев