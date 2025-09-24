В пользу укушенной собакой девочки в парке Ахтубинска взыскали моральный вред

Ахтубинская городская прокуратура Астраханской области добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу девочки, которую укусила безнадзорная собака. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что девочка подверглась нападению собаки в парке «Крыло Икара» Ахтубинска в апреле этого года. Несовершеннолетняя получила укушенную рану, ее увезли в медучреждение, где оказали необходимую помощь.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с местной администрации в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения. Также благодаря принятым прокуратурой мерам на указанной территории осуществили отлов безнадзорных животных.

Павел Фролов