В Ставрополе женщина погибла под колесами «ВАЗ-2112»

В ночь на 24 сентября в Ставрополе 19-летний водитель «ВАЗ-2112» насмерть сбил женщину на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария произошла в 00:25 на регулируемом пешеходном переходе. По данным ГИБДД, пешеход пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Она погибла от полученных травм до приезда скорой. Ее личность пока не установлена.

За рулем автомобиля находился житель Курского округа со стажем вождения один год. За это время он 37 раз нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности. Врачи взяли у него кровь на проверку состояния опьянения. По факту гибели женщины полиция начала проверку.

Станислав Маслаков