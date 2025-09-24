Екатерине Кульгускиной нашли место в аппарате губернатора Волгоградской области

Екатерина Кульгускина будет работать в аппарате губернатора Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Екатерина Кульгускина получила пост замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области — начальника государственно-правового управления. В связи с этим ее освободили от должности председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Временно осуществляющим полномочия председателя комитета назначена Анастасия Баксарова.

Павел Фролов