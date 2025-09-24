Орлов: собственник усадьбы Харитонова-Расторгуева не занимается ее содержанием

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что федеральный собственник усадьбы Харитонова-Расторгуева «ни копейки не потратил на ее содержание», такое сообщение он опубликовал у себя в Telegram. Здание принадлежит Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Алексей Орлов рассказал, что на аренду помещений в усадьбе город ежегодно тратит около 37 млн руб., однако на все запросы о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность администрация Екатеринбурга получала отказ от Минкульта РФ. «Уже много лет в этих стенах размещается Дворец творчества детей и молодежи. В кружках и секциях здесь занимаются почти 3,6 тыс. ребят. К сожалению, состояние усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения, абсолютно неудовлетворительное»,— прокомментировал мэр.

Он отметил, что то же самое касается Харитоновского сада: по закону город не имеет права выделять бюджетные средства на его уборку или благоустройство. При этом ранее губернатору Свердловской области Денису Паслеру презентовали концепцию паркового пространства от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада.

Харитоновский парк был создан в 1826 году как английский сад усадьбы купцов Харитоновых-Расторгуевых. Площадь территории составляет 7 га. В парке есть пруд с двумя насыпными островками, беседка-ротонда и усадьба Харитоновых-Расторгуевых — одного из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи.

Напомним, Минкульт уже отказывал в передаче усадьбы Харитонова-Расторгуевых в собственность Свердловской области в 2019 году, в июле этого года мэрия снова получила отказ в передаче комплекса с прилегающим Харитоновским парком из-за потери доходов от арендных платежей. При этом Денис Паслер заявил, что свердловские власти намерены забрать усадьбу и парк из собственности Минкульта и передать объект городу или региону.

Ирина Пичурина