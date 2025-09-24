Главе СКР доложат, умерла ли волгоградка от неверно выбранной тактики лечения

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медпомощи пенсионерке в Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В опубликованном в сети видеообращении житель Волгоградской области рассказал, что в этом месяце его мать стала жаловаться на здоровье, в связи с чем ее привезли в медучреждение Киквидзенского района. Со слов волгоградца, вскоре родительница скончалась в результате неверно выбранной тактики лечения.

Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку по данному факту. В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах проверки и о принятом по итогам решении. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов