Прокуратура Удмуртии добилась временного закрытия пансиона из-за нарушений ПБ

Прокуратура Удмуртии добилась через суд временного закрытия некоммерческого пансиона для пожилых «Вера. Надежда. Любовь» из-за нарушений требований пожарной безопасности (ПБ). Учреждение находится в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в здании пансиона нет системы управления эвакуацией, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода. Нарушения требований ПБ «в совокупности представляют опасность для проживающих в пансионе пожилых людей».

После проверки прокурор Игринского района возбудил дело на юрлицо о нарушении требований ПБ (ст. 20.4 КоАП РФ) и внес директору пансиона представление об их устранении. По данным на 23 сентября, выявленные нарушения устранены не были.

В суд было направлен иск о приостановлении деятельности пансиона до устранения нарушений. Судебная инстанция удовлетворила требования надзорного органа в полном объеме. Их исполнение находится на контроле прокурора района.