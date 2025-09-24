За сутки в Ростовской области подразделения МЧС спасли 19 человек
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области спасли 19 человек, троих из них — во время устранения последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Спасатели ликвидировали 10 техногенных пожаров и одно загорание сухой растительности. Расчеты МЧС выезжали для устранения последствий четырех аварий.
Всего было задействовано 232 специалиста и 85 единиц техники.