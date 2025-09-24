В Саратове прокуратура добилась ремонта путепровода через железнодорожные пути
Администрация Ленинского района Саратова организовала ремонт путепровода через железнодорожные пути после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта зафиксировала Саратовская транспортная прокуратура. Как выяснилось, путепровод в Ленинском районе Саратова находился в неудовлетворительном состоянии.
По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе администрации района. В итоге нарушения устранили.