Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха в коттеджах

Сочи занял седьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в сентябре—октябре. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники остаются в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 7,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое место заняла Ялта, которая собрала 12% бронирований. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,7 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в сентябре—октябре заняла Евпатория, которая собрала 9% бронирований. В городе-курорте на западе Крыма путешественники остаются в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Феодосия. Город на юго-восточной части Крымского полуострова собрал 5% бронирований. На курорте путешественники бронируют коттеджи в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в коттеджах в сентябре—октябре вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Седьмое место занял Ейск, где путешественники остаются в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Восьмое место получила станица Должанская в Ейском районе. В поселке на берегу Азовского моря путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Мария Удовик