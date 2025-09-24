Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме
Аэропорт Геленджика работает штатно после ночных ограничений на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ночью в авиагавани Геленджика вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Об отправленных на запасные аэродромы самолетах не сообщается.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.