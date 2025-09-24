В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили прошлой ночью. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ограничения на работу авиагавани в Геленджике вводили для обеспечения безопасности полетов. Об отправленных на запасные аэродромы самолетах не сообщается.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что аэропорт Сочи работает штатно после ночных ограничений на полеты. Ночью в авиагавани также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.