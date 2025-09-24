Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает штатно после ночных ограничений на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ночью в авиагавани Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. В этот период на запасные аэродромы отправили семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина