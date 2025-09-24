Холодная погода с кратковременными дождями установится в Петербург 24 сентября

Тыловая часть циклонического вихря, уходящего на северо-восток страны, сформирует метеорологические условия в Петербурге 24 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, в середине дня местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут 9-11 градусов, это ниже климатической нормы.

Порывистый ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Отметим, что минувшая ночь стала самой холодной в мегаполисе с начала календарной осени. Температура воздуха опускалась до отметки 5,5 градуса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что протапливание в социальных учреждениях Ленобласти начнется со следующей недели.

Андрей Маркелов