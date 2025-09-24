В Астрахани пойдут под суд руководители фирмы за хищение 3 млн бюджетных средств

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит в отношении руководителей строительной фирмы уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, в ноябре и декабре прошлого года строительная фирма фигурантов заключила в Астрахани госконтракты на капремонт административных зданий регионального управления МВД России. В представленных заказчику актах они завысили объем работ на более чем 3 млн руб.

К настоящему времени фигуранты возместили причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов