Над Крымом и другими регионами России сбили 70 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и другими регионами России уничтожили 70 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск. БПЛА сбили над территориями Республики Крым, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей.

Сообщения о разрушениях на территории Крыма не поступали.

Алина Зорина