Над Крымом и другими регионами России сбили 70 БПЛА
В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и другими регионами России уничтожили 70 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск. БПЛА сбили над территориями Республики Крым, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей.
Сообщения о разрушениях на территории Крыма не поступали.