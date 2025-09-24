Глава СКР хочет знать, почему пензенец самовольно захватил муниципальную землю

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по сведениям о противоправных действиях жителя села Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Согласно релизу, житель Чемодановки приобрел земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, и самовольно захватил часть прилегающей муниципальной земли. Там он организовал незаконные производственные работы и складирование отходов. Также мужчина повредил водопроводную трубу, когда возводил по периметру территории ограждения. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову предстоит доложить о ее промежуточных результатах и о принятом по итогам решении. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов