В Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 30%
За минувшую неделю в Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости ОРВИ увеличился на 30%. Специалисты зарегистрировали свыше 800 случаев. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по региону.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Наибольший рост зафиксировали среди школьников 7-14 лет — 46%. В этой группе превышен эпидемический порог заболеваемости.
В ходе выборочного обследованиям у заболевших обнаружили парагрипп, риновирусы и коронавирус SARS-CoV-2. Кроме того, подтверждены четыре случая гриппа A (H3N2), известного также как «гонконгский грипп».