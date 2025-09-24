В Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 30%

За минувшую неделю в Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости ОРВИ увеличился на 30%. Специалисты зарегистрировали свыше 800 случаев. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по региону.

Наибольший рост зафиксировали среди школьников 7-14 лет — 46%. В этой группе превышен эпидемический порог заболеваемости.

В ходе выборочного обследованиям у заболевших обнаружили парагрипп, риновирусы и коронавирус SARS-CoV-2. Кроме того, подтверждены четыре случая гриппа A (H3N2), известного также как «гонконгский грипп».

Мария Хоперская